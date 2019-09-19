Sağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, görevi başındayken, hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan diş hekimi Hamdi Gören için meslektaşları bir araya geldi. Sağlık çalışanları, saldırıya tepki göstererek, şiddetin son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, yapılan iğneye rağmen dişinin yeterince uyuşmadığı iddiasıyla Mert Demir tarafından bıçaklanan Hamdi Demir için meslektaşları bir araya geldi. Gören'e yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın açıklamasına, Bursa Tabip Odası üyeleri de katıldı. Olası şiddet nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sağlık çalışanları, bunun en son örneğinin dün yaşandığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, "Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören, bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi, şimdi ziyaret ettik. Hamdi bey, 31 yıllık diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimleri, çalışma koşulları hakkında ciddi kaygı duyuyor" dedi.

'BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORLAR'

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için toplandıklarını belirten Eroğlu, "Kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor. Gerçekten meslektaşlarımız çok zor koşullar altında çalışıyor. Mevcut çalışma sistemi, performansa dayalı ek ödeme sistemi, günden güne artan hasta sayısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor ve iyi hekimlik yapma olanağımız neredeyse kalmıyor. Tüm bunlara rağmen iyi hekimlik yapmak için çaba gösteriyoruz ama karşılığında ne yazık ki sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları saldırıya uğrayan hekim arkadaşımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

Dr. Emel Eroğlu'nun ardından açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez de "Bursa Tabip Odası ve Bursalı hekimler adına, öncelikle diş hekimleri camiasına ve bütün sağlık çalışanları camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten olayın bu kadar basit bir şekilde atlatılmış olması da oldukça şanslı bir durum. Sağlıkta yaşanan şiddet her gün tırmanıyor maalesef. Sağlık yöneticilerinin hiçbir şey yapmıyor olması, bizi daha fazla tedirgin ediyor. Her gün işimize gelirken ölüm tehlikesiyle çalışıyor olmak, bizi gerçekten bu işi yapamaz noktaya getiriyor. Her gün bu tehditle özellikle bütün sağlık birimlerinde, acillerde, polikliniklerde bu tehditlerle yüz yüze kalan arkadaşlarımız adına bir şeyler söylemek gerekirse gerçekten yapılacak olanları bekliyoruz" dedi.