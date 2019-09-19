Sağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, görevi başındayken, hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan diş hekimi Hamdi Gören için meslektaşları bir araya geldi. Sağlık çalışanları, saldırıya tepki göstererek, şiddetin son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, yapılan iğneye rağmen dişinin yeterince uyuşmadığı iddiasıyla Mert Demir tarafından bıçaklanan Hamdi Demir için meslektaşları bir araya geldi. Gören'e yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın açıklamasına, Bursa Tabip Odası üyeleri de katıldı. Olası şiddet nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sağlık çalışanları, bunun en son örneğinin dün yaşandığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, "Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören, bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi, şimdi ziyaret ettik. Hamdi bey, 31 yıllık diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimleri, çalışma koşulları hakkında ciddi kaygı duyuyor" dedi.