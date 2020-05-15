Sağlık Çalışanlarından Herkes İçin Ek Ödeme Talebi

Sağlık çalışan Cengiz Polat da benzer bir talebi dile getirerek, “Talebim tüm sağlık çalışanları, 4D işçileri dahil olmak üzere görevleri ayırt edilmeden herkese ek ödeme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklaması öncesi VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar herkese eşit ödeme yapılmasını istedi. Tüm-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ümit Umdu, sağlığın ekip işi olduğunu hatırlatarak, “Sadece doktor, hemşirelerden ibaret değildir. Temizlikçiden tutun en yüksek mertebe olan profesörlere kadar bir ekip ruhuyla çalıştığını belirtmek istiyorum. Tavandan ek ödemenin düzeltilip bütün sağlık çalışanlarına kapsayacak şekilde ödeme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Genel-İş Yönetim Kurulu Üyesi Birsen Sevgi ise şunları söyledi: “Şu anda sağlıkta çalışan hemşiresi olsun, personeli olsun herkesin bu haktan faydalanması gerekiyor. Sağlıkta çalışanlarına ek ücret vaadi verildi ama uygulanmadı.”

Daha sonra tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan basın açıklamasında konuşan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, sağlık çalışanları arasında farklı ödemeler yapılmasına tepki gösterdi. Ok Orak, “Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına hatta kimi sağlık meslek gruplarında Covid-19 hastalığına yakalanan sayısı daha fazla olmasına rağmen, bakanlığın yanlış adımı sonucu ekibin üyeleri arasında farklı ödemeler olduğu gibi ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastanelerinde şimdiye kadar hiçbir ek ödeme artışı olmamıştır. 4-D statüsünde çalışan sağlık emekçileri hiçbir şekilde ödemelerden yararlandırılmamıştır. Taşeron statüsünde çalışan sağlık emekçileri ödemelerden yararlandırılmamıştır” diye konuştu.