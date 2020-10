Sağlık çalışanlarından ibretlik sözler: ’Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum’ diyen hastalarımız var

Bilecik, koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı az olan ilk 5 il arasına girerken, bunun getirdiği rahatlık sonrası vaka sayısında artışlar yaşandı. Günlük yaklaşık 20-35 arasında il genelinde vakanın ortaya çıktığı Bilecik'te sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm doktor ve hemşireler 24 saat hazırda bulunduğu şu günlerde Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

"HER HASTADAN SONRA TEKRAR TEKRAR DEZENFEKTE EDİLİYORUZ"

Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, her gün acil servis polikliniklerde koronavirüs olabilecek yüzlerce hasta baktıklarını söyledi. Bu hastaların her geldiği birimde sağlık çalışanı arkadaşları tarafından büyük bir özenle değerlendirildiklerini, her seferinde hastaların 'pozitif vaka' olarak gördüklerini anlatan Topal, sözlerine şöyle devam etti;

"Her hasta için ayrı ayır önlemleri alarak bu şekilde giyinerek, maskemizi, gözlüğümüzü, önlüğünü bu şekilde giyinerek karşılamak zorundayız. Bu hastalardan kan alırken yine oradaki birimdeki arkadaşlar bu şekilde giyiniyor. Röntgene gidiyor, tomografiye gidiyor hastalarımız her birimde her gören arkadaş bu şekilde hastalara müdahale etmek durumunda. Daha sonra bu hastalar buralarda değerlendirildikten sonra bu birimler titizlikle temizleniyor ve her hastadan sonra tekrar tekrar dezenfekte ediliyor."