Sağlık çalışanlarından 'iyileştirme' eylemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Fatih Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Saat 13.30'da düzenlenen eyleme aralarında aile sağlığı hekimliklerinde görevli ebe ve hemşirelerinde bulunduğu sağlık çalışanları katıldı.

EK ÖDEMELERDE İYİLEŞTİRME TALEP EDİLDİ

SES üyeleri eylemde sağlık çalışanlarının özlük hakları ve Kovid-19 pandemi sürecinde ödenen ek ödemelere karşı iyileştirme talebinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Hatice Yayla, "Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası emekçileri olarak sağlıkta dönüşüm adıyla ifade edilen, hak ve emekçilerin adı anılmayan uygulamalara karşı yıllardır alanlardayız. Hizmet üretenlerin ve halkın temsilcilerin içerisinde yer almadığı bir sağlık siteminin başarı şansının olmadığını ifade ettik" dedi. Açıklamanın ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri olaysız şekilde dağıldı. (DHA)

