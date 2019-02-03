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Sağlık çalışanlarından lösemili çocuklara yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, lösemi tedavisi gören çocuklara kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Sağlık çalışanlarından lösemili çocuklara yardım kampanyası

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, lösemi tedavisi gören çocuklara kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.
Mesleki sorumlulukları nedeniyle riskli ve zor şartlarda çalışan acil sağlık çalışanları, lösemili çocuklara destek oldu. ATTDER Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kışlık ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi ve çeşitli hikaye kitapları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara dağıtıldı. Lösemili çocukların yanı sıra Diyarbakır'da yardıma muhtaç çocuklar için çeşitli kampanyalar düzenleyen dernek üyeleri, hayırseverlerden destek bekliyor.

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Sağlık çalışanlarından lösemili çocuklara yardım kampanyası

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