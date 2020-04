Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava

NYSNA, resmi internet sayfasında yayımladığı bildiride, sağlık çalışanlarını tehlikeli şartlarda çalıştırarak riske atan ve New York'ta ülkenin en büyük koronavirüs salgınını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini yazdı.

Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için "savaş bölgesi" tanımlaması yapılırken, New York Sağlık İdaresinin, çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman sağlayamadığı ve Kovid-19'dan enfekte olan sağlık çalışanlarının tavsiye edilenden daha erken sürede işe döndürüldükleri iddiasına yer verildi.

Eyalet genelinde 42 bin sağlık çalışanını temsil eden NYSNA'nın İcra Direktörü Pat Kane tarafından yapılan açıklamada, "Her 10 hemşiremizden 7'si, Kovid-19'a maruz kaldığını bildiriyor ve çoğu hala test edilmiyor. Bu dava, hemşirelerimizi, hastalarımızı ve toplumumuzu oldukça yetersiz ve ihmalkar uygulamalardan korumak için açıldı. Bu tehlikeli uygulamaların devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerine yer verildi.

New York County Yüksek Mahkemesinde açılan davaya ilişkin New York Sağlık Dairesinin yaptığı açıklamada ise, sağlık çalışanlarının çalışmaları için "derinden minnettar" olunduğu, benzeri görülmemiş bir acil durumun yaşandığı şartlarda, sağlık çalışanlarına destek için gerekli her adımın atılmaya devam edileceği bildirildi.