Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı önünde eylem

Türk Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sendikası Genel Başkanı Önder Kahveci ve döner sermaye ödemelerinin arttırılmasını isteyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Sağlık-Sen Ankara teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı çalışanları, Bakanlık önünde eylem yaptı. Döner sermaye ek ödeme sistemi ile ilgili sağlık çalışanlarının taleplerini dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Türk Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sendikası Genel Başkanı Önder Kahveci, ”Bugün haklı talebimiz yüz binlerce dilekçe ile ete kemiğe bürünmüş ve Sağlık Bakanlığının kapısına gelmiştir. Tüm Türkiye’de kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz dilekçe kampanyamıza çalışanların yüz binlerce imza atması, sorunun nasıl bir hale geldiğini göstermeye yeterlidir. Çünkü çalıştıkça kazanacaksın denilen sistemde çalışanlar her şartta kaybetmeye başlamıştır. 10 yıl öncesinin döner sermaye ek ödemesinin mumla arandığı bir dönem yaşanmaktadır. 5-6 TL gibi trajikomik ödemelerle döner sermayeler yok edilmiştir. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkûm hale getirildiler. Döner sermaye ödemelerinde yaşanan bu kayıplar, sağlık çalışanlarının ekonomilerini bozmuş, ücretlerini eritmiştir. Hastanelerden yapılacak her para çıkışında döner sermaye ek ödemelerine göz dikilmiştir” dedi.

Sağlık çalışanlarının haklarını istediklerini, döner sermayelerin kabul edilebilir bir düzeye yükseltilmesi ve adaletli dağıtımın tesis edilmesinin temel talepleri olduğunu kaydeden Kahveci, ”Döner sermaye sistemi köklü bir şekilde değiştirilmeli ve çalışanlar sistemin merkezine alınması istiyoruz. Sabit ek ödemeler genel bütçeden ödenmeli, döner sermayeden ücret alan tüm sözleşmelilere maaşları genel bütçeden verilmeli, döner sermayeler yükseltilmeli ve emekliliğe yansıtılmalı, döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkının verilmesi olmalıdır. Bu taleplerimiz, dilekçe kampanyamıza imza atan yüz binlerin talebidir. Fedakarca verilen sağlık hizmetinin gereğidir. Sağlık Bakanı da bu sorunu net bir biçimde görmektedir. Yaptığımız görüşmelerde bu konuda bir çalışma olduğunu da söyledi. Talebimiz de yönetmelik hazırlanırken sosyal tarafların da bu sürecin içinde yer almasıdır. Türk Sağlık-Sen olarak bakanlıktan bunları talep ediyoruz” dedi.

Sıkıntının çözülmesi ve yeni mağduriyetlerin oluşmaması için bunun şart olduğunu ifade eden Kahveci, ”Sosyal tarafların görüş ve önerileri değerlendirilmeli, işin mutfağında mutlaka çalışanların temsilcileri olmalı. Bu temennimizle birlikte çalışanların döner sermaye taleplerini içeren dilekçelerini bugün Sağlık Bakanlığına teslim ederek gereğini yapmış olacağız. Umarız ki Bakanlık bu konuda hassas davranır. Aynı temennilerimiz ve isteklerimiz YÖK için de geçerlidir, onlar da yaşanan sıkıntının farkındadırlar. Üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarımız da döner sermaye konusunda oldukça mağdurdurlar, onların imzaladığı dilekçeleri de YÖK’e teslim edeceğiz, çözüm talep edeceğiz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak döner sermaye mücadelemizin peşini bırakmayacağız. Çalışanların mağduriyeti giderilene kadar her türlü yasal hakkımızı tüm demokratik ortamlarda hiç çekinmeden kullanacağız. Şunu hiç kimse unutmasın; sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına tekrar sesleniyoruz; çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Döner sermayeler bir sorunun değil, çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun” diye konuştu.