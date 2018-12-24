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Sağlık çalışanlarından şiddet tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:19 | Son Güncelleme

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 doktor ve 3 hemşirenin hasta yakını 3 kadın tarafından tarafından darp edilmesi, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 doktor ve 3 hemşirenin hasta yakını 3 kadın tarafından tarafından darp edilmesi, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Antalya Tabip Odası üyesi bir grup ve sağlık çalışanları, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Aralık gecesi yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınlarının, yoğun bakım servisinde görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ile hemşireler E.Ö., B.B.V. ile E.Ö'ye saldırmasını kınadı. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, 'Sağlıkta Şiddet Sona Ersin' yazılı pankart açtı, 'Sağlık çalışanlarına şiddete hayır', 'Yaşatmak için yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, “Artık yeter. Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta da şiddet sona ersin. Daha önce yaşanan şiddet olaylarında olduğu gibi bu olayda da sürecin her türlü takipçisiyiz. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanında omuz omuza olduğumuzun bilinmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu kadar duyarsızlığa, görmemezliğe, işitmemezliğe, tüm fiziksel, sözel saldırılara ve en acı boyutuyla ölümlere rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedir. Bizler tüm bunlara rağmen toplumun sağlığı için meslek ilkelerimiz doğrultusunda büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler 'Hekimlik Andı'nı okuyarak dağıldı.

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