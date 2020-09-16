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Sağlık Çalışanlarından ‘Tükeniyoruz’ Eylemi

16.09.2020 21:38 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği’nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır’da da sokaktaydı

Sağlık Çalışanlarından ‘Tükeniyoruz’ Eylemi

Türk Tabipleri Birliği’nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır’da da sokaktaydı.

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” etkinlikleri kapsamında, Dağkapı Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istedi.

Maske ve siperlik takan, beyaz önlüklerini giyen sağlık çalışanları meydanda toplandı. Ancak polis meydanda açıklama yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine sağlık çalışanları Sur dibinde toplanarak burada açıklama yaptı.
Tepkilerini sloganlarla dile getiren grup adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, meclisin açılması beklenmeden yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Tüm kesimlerin salgınla mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini savunan Turan, “TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin Covid-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere biraraya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte Covid izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte ‘Covid-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi’ oluşturmasını talep ediyoruz. Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, il Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri

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