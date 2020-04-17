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Sağlık çalışanlarını duygulandıran not!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de ev kadınları, yaptığı pasta ve börekleri paketleyerek hastanede görevli sağlık çalışanlarına götürüp ikramda bulundu. Yemek kabına yapıştırılan not ise sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan eni tip koronavirüs nedeniyle görevlerinin başından ayrılmayan sağlık çalışanlarına her kesimden çeşitli destekler geliyor. Bazı esnaflar sağlık çalışanlarına indirimler yaparken ev hanımları da evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına götürüyorlar. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sağlıkçılar için ev kadınlarına pasta, börek ve tatlı yaptırıp sağlıkçılara ikram etti.

DUYGULANDIRAN NOT

Ayrıca, sağlık çalışanlarını duygulandıran yemek kaplarındaki bazı notlarda şu ifadeler yer aldı:

"Annem, her yemek yediğimizde ağlıyor. Diyorum ki, 'anne niye ağlıyorsun?' 'Yavrum bizler için savaşan sağlıkçılarımız ne yiyor?", "Bu zorlu günlerde canla başla çalışan ülkemizin en kıymetli sağlık çalışanları her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. İyi ki varsınız."

'VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN EVDE KALSIN'

7-24 çalışan sağlık personellerine teşekkür eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan'da ikamet eden hanımefendilerin biz de bir tatlı mola vermeye geldik. Ev hanımlarının hijyenik olarak hazırlamış olduğu el emeği göz nuru yemekleri, belediye olarak da biz de meyveleri getirdik. Bir tatlı mola verdirmeye geldik. Vatandaşlardan istirhamımız lütfen evde kalmaları. Bu günler de en güzel şey moral. Moral vermemiz gerekiyor. Moral nasıl olur? Evde kalarak, hastaneleri fazla meşgul etmeyerek" dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, vatandaşların bu nazik davranışlarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek kendilerine verilen bu desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Belediyenin düzenlemiş olduğu etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Oğuz, "Bu bize çok mutluluk veren bir etkinlik. Hem belediye başkanımızın hem de Kırıkkale'deki bizi seven, bizi düşünen, bizim burada olduğumuz unutmayan vatandaşlarımızın yaptığı jest bunun değeri paha biçilmez. Bunu herhangi bir şeyle ölçmenin imkanı yok. Gece gündüz acil ekibiyle ve çalışan ekibiyle ve hastane hizmet veren ekibimize zaten bundan daha büyük bir hediye olamaz. Başka da bir şeye gerek yok zaten. Bunun var olması bizim için çok önemli. Vatandaşların ilgisini personelimize ileteceğiz. Bizi düşünsünler, başka bir şey istemiyoruz. Biz onlar için buradayız ve onlar için çalışıyoruz. Biz sizin için buradayız siz evde kalın diyoruz. Çıkmayın gerekmedikçe sokağa. Biz üniversite hastanemiz ve devlet hastanemiz olarak birlikte çalışıyoruz. Olabildiğince evde kalmalarını istiyoruz. Güzel günler çok yakında beklediğini söylemek istiyorum. Ancak güzel günlere öyle ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Çalışanları

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