Sağlık çalışanlarını duygulandıran not!

Tüm dünyayı etkisi altına alan eni tip koronavirüs nedeniyle görevlerinin başından ayrılmayan sağlık çalışanlarına her kesimden çeşitli destekler geliyor. Bazı esnaflar sağlık çalışanlarına indirimler yaparken ev hanımları da evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına götürüyorlar. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sağlıkçılar için ev kadınlarına pasta, börek ve tatlı yaptırıp sağlıkçılara ikram etti.

DUYGULANDIRAN NOT



Ayrıca, sağlık çalışanlarını duygulandıran yemek kaplarındaki bazı notlarda şu ifadeler yer aldı:

"Annem, her yemek yediğimizde ağlıyor. Diyorum ki, 'anne niye ağlıyorsun?' 'Yavrum bizler için savaşan sağlıkçılarımız ne yiyor?", "Bu zorlu günlerde canla başla çalışan ülkemizin en kıymetli sağlık çalışanları her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. İyi ki varsınız."

'VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN EVDE KALSIN'



7-24 çalışan sağlık personellerine teşekkür eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan'da ikamet eden hanımefendilerin biz de bir tatlı mola vermeye geldik. Ev hanımlarının hijyenik olarak hazırlamış olduğu el emeği göz nuru yemekleri, belediye olarak da biz de meyveleri getirdik. Bir tatlı mola verdirmeye geldik. Vatandaşlardan istirhamımız lütfen evde kalmaları. Bu günler de en güzel şey moral. Moral vermemiz gerekiyor. Moral nasıl olur? Evde kalarak, hastaneleri fazla meşgul etmeyerek" dedi.