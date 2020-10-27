“Sağlık Çalışanlarını Koruyamazsak Toplumu Koruyamayız”

İzmir’deki sağlık çalışanlarının oda, dernek ve sendikaları tarafından oluşturulan İzmir Sağlık Platformu, İzmir Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yeniden tırmanışa geçen Corona salgınıyla mücadelede yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi.

“40 bini aşkın sağlık çalışanı COVID hastası oldu”

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Haziran ayında alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiğini söyledi. Sonbaharla birlikte vaka sayılarının daha da artacağı ve buna uygun önlemler alınması gerektiği konusunda yetkililere uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Çamlı, “Sağlık çalışanları bu dönemde özveriyle çalışmalarına karşın çok ciddi sıkıntılar yaşadı. 40 bini aşkın sağlık çalışanı COVID hastası oldu. 50’si hekim, 112 sağlık çalışanını kaybettik” dedi.

“İzmir’de test yapılan her yüz kişiden 17’si pozitif”

İzmir’de günde yaklaşık bin yeni vaka tespit edildiğini belirten Tabip Odası Başkanı, “Bilgiler bizimle paylaşılmıyor. Ancak elde ettiğimiz kısıtlı veriler, şu anda İzmir’de test yapılan yüz kişiden 15’inde, hatta 17’sinde testin pozitif çıktığını biliyoruz. Bir, bir buçuk ay önce bu oran yüzde yedi civarındaydı” diye konuştu.