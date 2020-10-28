HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığıldıktan sonra iki kez kalbi duran, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı ile hayata döndürülen yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 13.20 civarında meydana geldi.

Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığıldıktan sonra iki kez kalbi duran, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı ile hayata döndürülen yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 13.20 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Sabri Yılmaz isimli vatandaş, kaldırımda yürürken tökezlemeye başladı. Bölge esnafı tarafından düşmek üzereyken tutulan Yılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptı. İki kez duran kalbi çalıştırılan şahıs, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Sabri Yılmaz’ın cenazesi, memleketi Niğde’nin Ovacık köyünde toprağa verildi.

Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişmeİskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme
Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
Bakan Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
Antalya'da iç çamaşırına uyuşturucu ve hassas terazi gizleyen kadın tutuklandı
Şüphe üzerine durduruldu! İç çamaşırına gizlemiş
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme! 4 ilde 5 zanlı gözaltında
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme
Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.