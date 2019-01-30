Sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren “Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi” yayınlandı.

Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı kapsamında hazırlanan rehber ile hastanelerde alınması gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ilişkin kanuni haklar ozetleniyor. Sağlıkta şiddet sorunuyla ilgili tüm mevzuat ve prosedurün bir araya toplandığı rehberde çalışan motivasyonu, hastane verimliliği, sağlıkta kalite standartları, hasta ve çalışan güvenliği gibi başlıklar yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tüm kamu hastanelerine gönderilen rehberin önsözünde şunları kaydetti:

“Siddet asla kabul edilemez, hele gorevi insana hizmet etmek olan saglıkcılar icin hicbir sekilde duymak istemedigimiz bir kavramdır. Saglık calısanları da siddet magdurları arasında maalesef fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus, sadece bizim degil bircok ulkenin onemli bir sorunudur. Bunun icin sadece Saglık Bakanlıgı olarak degil, toplum olarak siddete karsı bir tutum gelistirmek zorunda oldugumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayis sorunu olarak yaklasmak ve cozumunu sadece bir noktada aramak netice vermemektedir. Bunun icin cok yonlu bir yaklasımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız. Saglıkta Siddeti Onleme Eylem Planı hazırladık ve asama asama uygulamaya baslıyoruz. Meslektaslarımızın guvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın güvenli ve nitelikli hizmet almasını sağlamak ve siddeti caydırmak kamunun sorumlulugundadır. Fedakarca hizmet verdigine yurekten inandıgım tum saglık calısanlarına tesekkur ediyor, kendilerine saglık ve huzur dolu bir hayat diliyorum.”

Rehber, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, Beyaz Kod analizleri, şiddetin önlenmesine yönelik kök neden analizi çalışmaları ile çalışanlardan alınan geri bildirim ve raporlar değerlendirilerek hazırlandı. Yine “Şiddet Eylem Planı” kapsamında geçtiğimiz günlerde tüm sağlık tesislerinde “Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi” oluşturulması talimatı verilmişti.

