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Sağlık Çalışanlarının İstifa Etmesini Engelleyen Yasak Kaldırıldı

08.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü salgını süresince sağlık çalışanlarının görevlerinden ve çalıştıkları kurumlardan ayrılmalarını engelleyen kararın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı

Sağlık Çalışanlarının İstifa Etmesini Engelleyen Yasak Kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü salgını süresince sağlık çalışanlarının görevlerinden ve çalıştıkları kurumlardan ayrılmalarını engelleyen kararın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Corona virüsü vakalarının Türkiye’de de görülmeye başlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 27 Mart 2020 tarihli kararla sağlık çalışanlarının görevlerinden istifa etmeleri yasaklanmıştı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte bu durum geçerliliğini yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlara ilişkin yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlerinden istifa etmelerinin önündeki yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında hasta ziyaretleri, poliklinik hizmetleri ve raporlar gibi birçok konuda yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

Hasta ziyaretine izin

Açıklamada, Corona salgını tedbirleri kapsamında yasaklanan hasta ziyaretlerinde de yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında her hasta için bir ziyaretçiye izin verileceği belirtildi.

Ancak yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretine getirilen yasak, uygulanmaya devam edecek. Yeni doğan üniteleri ve çocuk bakım servislerinde de ziyaretçilerin Corona enfeksiyonu tanısı bulunmaması şartıyla günde bir kez ziyaretine izin verilecek.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık kurumlarındaysa her odada bir ünite bulunacak ve bir kişiye hizmet verilecek şekilde düzenleme yapılacağı, dörtten fazla ünitenin bir arada olduğu salonlarda da ünite sayısının yarısı kadar hastaya aynı anda hizmet verilebileceği ifade edildi.

Ayrıca acil haller dışındaki tüm ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin randevu sistemi üzerinden düzenleneceği, iki muayene arasında en az 20 dakika süre olacağı belirtildi.

Raporlar 8 Haziran’da verilmeye başlanacak

Sağlık Bakanlığı’nın yeni döneme ilişkin aldığı kararlar arasında hasta raporları ve ilaçlar konusu da yer aldı. Buna göre 1 Şubat 2020 dahil olmak üzere 8 Haziran 2020’ye kadar raporları sona eren 18-65 yaş arası hastaların raporlarının yenilenmesi işleminin 8 Haziran - 7 Ağustos tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

18 yaş altındakilerin ve kronik rahatsızlığı sebebiyle idari izinli olan 65 yaş üstü kişilerin raporlarıysa ikinci bir talimata kadar geçerli olmayı sürdürecek. Bu kişiler, tıbbi ihtiyaçlarını ve ilaçlarını yine mevcut raporları üzerinden almaya devam edebilecek.

Kurul raporu gerektiren işlemler 8 Haziran itibariyle başlıyor

Herhangi bir nedenle sağlık kurulu raporu gerektiren tüm işlemler için gerekli kurul raporlarının verilmesine de 8 Haziran itibariyle başlanıyor. 1 Mart tarihinde işlemlere başlanmış ancak yarım kalmış olan raporların imza ve onaylarına ilişkin süreçler ve işlemler de 60 gün içinde tamamlanacak.

Öte yandan sağlık raporlarına itiraz etme hakkı 8 Haziran’dan itibaren başlıyor.

Askeri yoklama raporları da yine aile hekimleri tarafından bu süreçte verilmeye devam edecek.

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