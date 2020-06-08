Sağlık Çalışanlarının İstifa Etmesini Engelleyen Yasak Kaldırıldı

Açıklamada, Corona salgını tedbirleri kapsamında yasaklanan hasta ziyaretlerinde de yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında her hasta için bir ziyaretçiye izin verileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında hasta ziyaretleri, poliklinik hizmetleri ve raporlar gibi birçok konuda yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

Corona virüsü vakalarının Türkiye’de de görülmeye başlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 27 Mart 2020 tarihli kararla sağlık çalışanlarının görevlerinden istifa etmeleri yasaklanmıştı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte bu durum geçerliliğini yitirdi.

Ancak yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretine getirilen yasak, uygulanmaya devam edecek. Yeni doğan üniteleri ve çocuk bakım servislerinde de ziyaretçilerin Corona enfeksiyonu tanısı bulunmaması şartıyla günde bir kez ziyaretine izin verilecek.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık kurumlarındaysa her odada bir ünite bulunacak ve bir kişiye hizmet verilecek şekilde düzenleme yapılacağı, dörtten fazla ünitenin bir arada olduğu salonlarda da ünite sayısının yarısı kadar hastaya aynı anda hizmet verilebileceği ifade edildi.

Ayrıca acil haller dışındaki tüm ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin randevu sistemi üzerinden düzenleneceği, iki muayene arasında en az 20 dakika süre olacağı belirtildi.

Raporlar 8 Haziran’da verilmeye başlanacak

Sağlık Bakanlığı’nın yeni döneme ilişkin aldığı kararlar arasında hasta raporları ve ilaçlar konusu da yer aldı. Buna göre 1 Şubat 2020 dahil olmak üzere 8 Haziran 2020’ye kadar raporları sona eren 18-65 yaş arası hastaların raporlarının yenilenmesi işleminin 8 Haziran - 7 Ağustos tarihleri arasında yapılması kararı alındı.