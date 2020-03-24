Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyorlar

Zonguldak'ta yılda 24 milyon maske üreterek Avrupa'nın en büyük üretim kapasiteli maske üretim tesisi, çalışan sayısını iki katına çıkartarak 250 personelle Sağlık Bakanlığı'nın en önemli maske tedarikçisi durumuna geldi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte üretim kapasitesini artıran ve günde 150 bin maske üreten firmada, 3 vardiya olarak çalışılıyor. Fabrikanın Genel Müdürü Fatih Furtun ve Genel Koordinatör Murat Uzun, bakanlığın talebini karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

Zonguldak Valiliği ile birlikte imzaladıkları protokolle halk eğitim merkezinde maske üretimi için hammadde bağışı da yapan firma adına konuşan iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan, bu zor süreçte firma olarak ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Ticareti düşünmeden Türkiye'nin taleplerine öncelik verdiklerini ifade eden Piyan, "Her birimizin bu zor süreçte elini taşı altına koyması gerekiyor. Covid 19 hastalığı ortaya çıkışının ardından ticareti bir kenara bırakarak önceliği halk sağlığına, yani Sağlık Bakanlığı'na ayırmış durumdayız. 250 çalışanımızla Sağlık Bakanlığı'nın en büyük tedarikçisiyiz. Bu süreci ülkemiz olarak en kısa sürede en az zararla atlatmayı ümit ediyoruz" dedi.