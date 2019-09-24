HABER

Sağlık çalışanlarının yarısı meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

HASTA ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu'nun yaptığı çalışmada, sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanmaya maruz kaldığı tespit edildi.

Sağlık çalışanlarının yarısı meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanıyor

Özlem YURTÇU KARABULUT/İSTANBUL, (DHA)- HASTA ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu'nun yaptığı çalışmada, sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanmaya maruz kaldığı tespit edildi. Sağlık sektöründe mesleki yaralanmalara en sık maruz kalan kesimin hemşireler olduğunu açıkladı. En sık yaralanma nedeni ise enjektör batması olarak belirlendi.
Ülkemizdeki her iki sağlık çalışanından biri meslek yaşamı boyunca en az bir kez kesici, delici alet yaralanmalarına maruz kalıyor. Bu nedenle Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, bu oranları farkındalık çalışmaları ve iyi uygulamalarla en aza indirme çalışmalarına başladı. Platform, sağlık profesyonelleri için bu ay hayata geçirilen online bir eğitim hazırladı.
SADECE YÜZDE 20’Sİ BİLDİRİLİYOR
Platform Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, kesici delici alet yaralanmalarının tanımı, sağlık profesyonelleri için yarattığı riskler, yaralanmalardan korunmak için gerekli önlem ve koruma prosedürleri, bu tür yaralanmaların klinik, toplumsal ve ekonomik maliyetleri ile risk faktörleri ve iyi uygulama örnekleri gibi konuların önemini anlatarak, "Sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanmalarına maruziyeti ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında, ülkemizdeki sağlık profesyonellerinin yüzde 54’ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez bu yaralanmalara maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bu yaralanmaların sadece yüzde 20’si bildiriliyor. Yine yaptığımız anket sonuçlarına göre; yüzde 61’lik bir çoğunlukla yaralanmaya en çok maruz kalan meslek grubu hemşireler. En sık yaralanma nedeni ise yüzde 42 ile enjektör iğnesi batması. Bu bulgular bize kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili ciddi ve acilen müdahaleye ihtiyaç olduğu görülen bir tabloyu ortaya koyuyor.” dedi.
ONLINE EĞİTİM MODÜLÜ İLE ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kesici delici alet yaralanmalarına maruziyetin eğitimle tersine çevrilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Oranlar her ne kadar ciddi seviyede olsa da bu tabloyu eğitimle düzeltmek mümkün. Kendimize bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda toplantılar, çalıştaylar yaptık; literatüre katkı sağlayabilecek kılavuzlar hazırladık ve online konferanslar ve soru-cevaplar ile ulaşabileceğimiz kadar çok sağlık çalışanına ulaşmaya çalıştık. Kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili alanında uzman isimlerle online eğitim modülü hazırladık. Hemşirelik okullarında ve mesleki eğitimlerde kullanılabilecek bu online eğitim ile inanıyorum ki kesici delici alet yaralanma oranları düşecek. Yaralanmayı bildirme oranları ise artacak."

FOTOĞRAFLI

Sağlık çalışanlarının yarısı meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanıyor

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
"İshal salgınlarının sebebi norovirüs""İshal salgınlarının sebebi norovirüs"
5 milyon KOAH hastasından 500 bini tanısını biliyor5 milyon KOAH hastasından 500 bini tanısını biliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.