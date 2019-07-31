HABER

Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' noktasına geldiğini görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığımızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz" - "Sağlık çalışanlarında boşanmanın en fazla hemşire ve ebelerde olduğunu görüyoruz. Sağlık sisteminin, hizmetin en çok yükünü çeken doktorlardan sonra ebeler ve hemşireler. 740 saatlik bir ayın 310 saatini çalışan, yani yarısını çalışan bir insandan siz ne bekleyebilirsiniz?" - "Sağlık çalışanları geceleri nöbetteyken aklı çocuğunda kalmamalı. Onun için biz 24 saat esaslı kreşin uygulamaya geçmesini talep ediyoruz"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' noktasına geldiğini görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığımızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz." dedi.

Durmuş, 1 Ağustos'ta başlayacak 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi süreci öncesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenledikleri anketin sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Sağlık çalışanlarının durumlarının ve çalışma koşullarının tespit edildiği "Durum Analizi Anket Çalışması"na 6 bin 694 sağlık çalışanının online olarak katıldığını belirten Semih Durmuş, katılımcıların 2 bin 951'inin kadın, 3 bin 743'ünün erkek olduğunu söyledi.

Durmuş, anketle çalışanların mesleki durumlarını, çalışma hayatındaki sıkıntıları, gelir durumlarını, iş hayatının aile hayatına uyumunu tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Sağlık çalışanların yüzde 91,4'ünün kredi kartı kullandığını ve harcamalarını kredi kartı ile yaptığını, kart kullananların 53,8'ini borçlarını düzenli olarak ödediğini, 42,1'inin ise borçlarının sadece asgari tutarını ödeyebildiğini, yüzde 4,1'lik kesiminin ise kredi borcunu ödeyemediğini tespit etmiş olduk. Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının gelir düzeyinin düştüğünü tespit edebiliyoruz." diyen Semih Durmuş, ankette çıkan sonuçlara göre sektör çalışanlarının gelir düzeylerinin her geçen gün düştüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

- Kadın sağlık çalışanı, eğitim ve konut ihtiyacı için kredi çekiyor

Durmuş, kadın sağlık çalışanlarının çoğunlukla eğitim ve konut harcamaları, erkeklerin ise bireysel harcamalar için kredi çektiğini, çalışanların önemli bir kısmının altın ve döviz cinsinden borcu olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin çok uzun olduğunun ankete yansıdığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanı aylık 180 saat çalışması gerekiyorken, sağlıktaki istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak ekstra 130 saate yakın nöbet tutmak durumunda kalıyor. Sağlık çalışanının yeterli düzeyde istihdamı olmuş olsaydı hem iş yükü, hem çalışma süreleri azalmış olacaktı. Buna bağlı olarak sağlık hizmeti daha nitelikli olacaktı. İstihdamın şiddeti de azaltacağını düşünüyoruz. Çünkü insanların sağlıktaki şiddete yönelik göstermiş oldukları gerekçe, 'benimle ilgilenilmedi' noktasında bir eleştiridir. Yeteri düzeyde istihdam yapıldığında, sağlıktaki şiddetin de azalacağına inanıyorum."

- 24 saat esaslı kreş talebi

Durmuş, ankette sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için kreş ve bakıcı sorunu yaşadıklarının gözler önüne serildiğini de dile getirdi.

Yeni yapılan şehir hastanelerinde binlerce kişinin çalıştığını belirten Semih Durmuş, "Milletimiz adına yapılmış güzel bir hizmet şehir hastaneleri ama sağlık çalışanları açısından bakıldığında geceleri çocuklarını bırakacakları ortam yok. Çalışanların geceleri çocuklarını bırakacakları 24 saat esaslı kreş uygulamasını istiyoruz. Sağlık çalışanları geceleri nöbetteyken aklı çocuğunda kalmamalı. Onun için biz 24 saat esaslı kreşin uygulamaya geçmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının boşanma oranlarının ciddi boyutta olduğunu, boşananlara sorulduğuna ise bu sonucun yaşanmasında mesleğinin etkili olduğunun ifade edildiğini belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Boşananların yüzde 35,6'sı mesleğinin boşanmada etkili olduğunu söylüyor. Bunu söyleyenlerin yüzde 73,5'i de bayramlarda nöbet tuttuğunu söylüyor. Bayram tadında bir bayram yaşayamıyor olmalarından dolayı gerginlikler oluşuyor aile içerisinde. Sağlık çalışanları bu kadar yoğun çalıştıklarında psikolojileri de bozuluyor. Bizim çalışanların çalışma ortamlarının geliştirilmesine yönelik taleplerimiz var. Mutlu çalışan, nitelikli sağlık hizmeti sunar. Verimli ve faydalı olur diye düşünüyoruz."

- Yüzde 60'ı mesleği bırakmayı düşünüyor

Semih Durmuş, ankete katılanların yüzde 74,4'ünün mesleğini severek seçtiğini, bir süre sonra yoğun çalışma ortamlarından dolayı mesleklerinden çeşitli sebeplerle soğuduklarını belirtti.

Durmuş, "Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm noktasına geldiğini görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığımızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz. Bu etkenler de aile yaşantılarını etkiliyor." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmelerde işin maddi boyutunu ve maddi geliri önemsediklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sağlık çalışanlarının çalışma saati uzunluğunun ortadan kaldırılması gerektiğini, mevcut şartlar altında çalışan insanların mutluluğunun ve memnuniyetinin sağlanamayacağını dile getirdi.

- İş yükünden boşanıyorlar

Sağlık çalışanlarının çalıştığı kurumlarda da birtakım şikayetleri olduğunu, fırsatı olduğunda hastane veya çalıştığı kurumu değiştirmek istediklerini ankete yansıttıklarını kaydeden Durmuş, yoğun çalışma süresinde idarecilerin ve amirlerin baskısı altında çalıştıklarını da ifade etti.

Durmuş, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'deki 1 hemşire 3 hemşirenin yapması gereken işi yapıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Uzun yıllardır sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak çalışanların yükü her geçen gün artıyor. Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sağlıkta erişim 2'den 9'a çıkmış. Yani 4,5 kat artmış. Yani sağlık çalışanın iş yükü 4 kat artmış oluyor. Sağlık çalışanlarının iş yaşamıyla aile yaşamlarının uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Ankette, sağlık çalışanlarında boşanmanın en fazla hemşire ve ebelerde olduğunu görüyoruz. Sağlık sisteminin, hizmetin en çok yükünü çeken doktorlardan sonra ebeler ve hemşireler. 740 saatlik bir ayın 310 saatini çalışan, yani yarısını çalışan bir insandan siz ne bekleyebilirsiniz? Yüzde 18'inin, sonradan boşandıkları eşleriyle evlendiklerini görüyoruz. Aslında eşlerini seviyorlar, boşanmak istemiyorlar ama iş yükünden dolayı boşanıyorlar."

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Beyoğlu’nda tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetişiyorBeyoğlu’nda tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetişiyor
Zabıta, kurallara uymayan esnafı tabelayla teşhir ettiZabıta, kurallara uymayan esnafı tabelayla teşhir etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık sektöründe ebe ve hemişereler Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

Düğünde şaşırtan görüntü! Takı yerine egzoz taktılar

Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.