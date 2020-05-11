‘‘Sağlık Diplomasisi İlişkilerde Gerilimi Hafifletebilecek mi?’’

Ankara, Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana ondan fazla ülkeye sağlık ekipmanı yardımı gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan, bayraklarla ve Cumhurbaşkanlığı mühürleriyle bezeli kolilerin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.

Ancak satın aldığı S-400 Rus hava savunma sistemi, insan hakları, Batı’nın İran yaptırımları gibi konular, Türkiye’nin Avrupa’daki NATO müttefikleri ve ABD ile ilişkilerine gölge düşürmeye devam ediyor.

Türkiye, içerde Corona virüsü salgınıyla mücadele ederken ve ölü sayısı 3.700’ü aşmışken 61 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptı. Bunlar arasında ABD, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere de var.

Reuters haber ajansının uzman görüşlerine yer verdiği inceleme haberine göre Türkiye, Corona virüsü salgını sırasında kendi hesaplamasına göre dünyada en çok bağış dağıtan üçüncü ülke oldu.

Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Donald Trump’a gönderdiği mektupta, dayanışma ruhunun ABD’li siyasetçilerin iki ülke ilişkilerinin stratejik önemini daha iyi anlamasını sağlamasına yardım etmesini umduğunu söyledi.