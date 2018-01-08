Sağlık durumunu anlatan 7 idrar tipi

İdrar renginiz sağlığınız hakkında bilgiler veriyor

1 / 7 Portakal rengi Bazı antienflamatuvar ilaçlar (Azüllidin), kemoterapi ilaçları ve müshil ilaçları turuncu bir renge neden olabilir. B2 vitamini veya beta-karoten (havuç) tüketiminin de bir nedeni olabilir. Bunlardan herhangi birine maruz kalmadıysanız, dikkat etmeniz gereken başka problemler olabilir. Sıvı kaybı, idrar renginin koyulaşmasına neden olabilir. O yüzden bol sıvı tüketin. Gözlerinizi kontrol edin. Gözlerinizin beyaz kısmı sarımsı bir renk aldıysa ve idrar renginiz de turuncuya yakın bir renkse karaciğerinizin düzgün çalışmadığını bir işareti olabilir. Vakit kaybetmeden doktorunuza danışın.

2 / 7 Pembe ve kırmızımsı bir renk Kırmızı veya pembe idrar görmek muhtemelen endişe vericidir, ancak yiyecek veya ilaçlardan da kaynaklanabilir. Endişelenmeden önce, bu rengin arkasındaki nedenlere bakabilirsiniz. Gıdalar: Pancar ve böğürtlen gibi gıdalar yerseniz endişelenmeniz gerekmez. Bu gıdaları kırmızı yapan bileşikler idrar yoluyla atılır. Ertesi gün idrar renginiz normale döner. İlaçlar: Tüberküloz tedavisinde kullanılan belirli antibiyotikler (Rifadin ve Rimaktan gibi) idrarı kırmızımsı hale gelebilir. Kan: İdrarınızdaki kan idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalığı, kanserli veya kanserli olmayan tümörler, mesane veya böbrek taşlarının bir belirtisi olabilir. İdrarda herhangi bir kan pıhtısı ya da diğer dokular görürseniz derhal doktorunuza danışın.

3 / 7 Yeşil veya mavi Bu rengi görmek sizi şaşırtabilir, ancak nadiren de olsa ortaya çıkabilir. Yapay olarak boyanan gıdalar veya kuşkonmaz yemek idrar renginizin bu renklere dönüştürebilir. Endişelenecek bir şey yok. İdrar renginiz ertesin gün eski haline dönecektir. Bazı ilaçlar (Amitriptilin, İndometasin ve Propofol gibi) renk değişikliğine neden olabilir. Bunlardan herhangi birine maruz kalmadıysanız, o zaman doktorunuza danışmalısınız. Yeşil renk, Pseudomonas bakterilerinin neden olduğu ender bir idrar yolu enfeksiyonunu işaret edebilir.

4 / 7 Kahverengi İdrarda kahverengi tonlar görürseniz, bu su kaybının bir işareti olabilir. Bakla ve fıstık idrarın kahverengine dönmesine neden olabilir. Ancak, özellikle bol miktarda su içiyorsanız, ancak renk kaybolmuyorsa, kontrol edilmesi daha iyidir. Kahverengi idrar, karaciğeriniz ve böbreklerinizdeki problemleri gösterebilir. Kahverengi idrardan sonra karın ağrısı, kızarıklıklar ve nöbetler gelirse, genetik bir durum olasılığı yüksektir.

5 / 7 Köpüklü idrar Zaman zaman köpüklü idrar olması normaldir ve genellikle idrar yapma hızından kaynaklanmaktadır. Ancak bu sürekli oluyorsa mutlaka doktora görünmelisiniz. Köpüren idrar ciddi bir böbrek problemi sinyali de verebilir.

6 / 7 Şeffaf İdrarınız tamamen şeffafsa, fazla su içtiğinizin işaretidir. Bu belirli risklere neden olabilir, en öenmlisi vücudunuzdaki tuzları azaltmasıdır. Bu, vücudunuzda sorunlu bir kimyasal dengesizlik yaratabilir. Daha az su içmeyi düşünmelisiniz.