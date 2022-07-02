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Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

02.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da inşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi, 'geç' geldiği iddiasıyla saldırıya uğradı. Bazı vatandaşların araya girmesiyle işçiye müdahale eden sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından talihsiz işçiyi hastaneye kaldırdı. Talihsiz işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Elazığ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan Naim Demir (42) için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı, vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.

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SAĞLIK EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı. Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler, ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı.

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Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek. (DHA)

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