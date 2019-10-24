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Sağlık ekibine silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit ilçesinde Sağlık Müdürlüğü’ne ait evde bakım hizmetleri aracının yolunu keserek ateş açan şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi’nde evde sağlık hizmetleri ekibinin şoförü ile K.B’ye arasında sözlü tartışma yaşandı.

Balıkesir Edremit ilçesinde Sağlık Müdürlüğü’ne ait evde bakım hizmetleri aracının yolunu keserek ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi’nde evde sağlık hizmetleri ekibinin şoförü ile K.B’ye arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine K.B, 3 kişilik sağlık ekibine hakaret ettiği iddia edildi.
Tartışmanın ardından hareket ederek yaklaşık 600 metre yol alan sağlık ekibinin aracının önünü kavşakta otomobiliyle kesen K.B, silahıyla 4 el ateş etti. Hasar alan araçta yaralanan olmadı. Şikayet üzerine K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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