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Sağlık ekibine silahlı tehdide hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan 112 Acil Servis ekibini silahla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir orman yangını sırasında 112 Acil Servis ekibini silahla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan orman muhafaza memuru sanıkla ilgili karar çıktı.

Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.S. ve mağdur D.B'nin avukatı katıldı.

Olay günü sağlık çalışanlarını tehdit etmediğini savunan S.S, "Beni hastaneye götürmüyor musunuz ? İğne yapmıyorsanız gidin buradan." dediğini, elini kolunu salladığını ancak kimseye saldırmadığını iddia etti.

Silahının bulunduğu palaskayı böbrek ağrısı nedeniyle tuttuğunu öne süren S.S, kimseyi tehdit etmediğini, suçsuz olduğunu, beraatini istediğini ifade etti.

Hakim, S.S'yi, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 2017 Temmuz ayında çıkan yangına müdahale eden orman muhafaza memuru S.S, böbrek taşı düşürdüğü şikayetiyle bölgede bulunan 112 Acil Servis ekibinden yardım istemiş, S.S'nin hastaneye sevki konusunda çıkan tartışma sonrası sağlık çalışanlarının darbedildiği ve silahla tehdit edildiği iddia edilmişti.

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