Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üç hafta önce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda 6 ay önce Muğla İş-Kur'dan Marmaris 1 No'lu Sağlık Ocağı’nda filyasyon ekibinde geçici şoför olarak alınan G.H.G.'nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Harekete geçen sivil polis ekipleri, önceki gün G.H.G. ile irtibata geçerek uyuşturucu madde satın aldı. Uyuşturucu madde satışını delillendiren ekipler, nöbetçi savcıdan arama kararı aldı. Saat 02.00 sıralarında alınan arama kararıyla G.H.G.’nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda koltuk içlerinde yaptırılmış gizli bölmelerde paketlenmiş 50 gram esrar ve uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne getirilen şoför verdiği ifadesinde satıcı olmadığını kullanmak için bulundurduğunu söyledi. Karşısında uyuşturucu madde sattığı sivil polisleri gören şoför susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

