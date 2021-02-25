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Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

25.02.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, filyasyon ekibine geçici şoför olarak alınan G.H.G.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen G.H.G., tutuklandı.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üç hafta önce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda 6 ay önce Muğla İş-Kur'dan Marmaris 1 No'lu Sağlık Ocağı’nda filyasyon ekibinde geçici şoför olarak alınan G.H.G.'nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

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POLİS EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Harekete geçen sivil polis ekipleri, önceki gün G.H.G. ile irtibata geçerek uyuşturucu madde satın aldı. Uyuşturucu madde satışını delillendiren ekipler, nöbetçi savcıdan arama kararı aldı. Saat 02.00 sıralarında alınan arama kararıyla G.H.G.’nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda koltuk içlerinde yaptırılmış gizli bölmelerde paketlenmiş 50 gram esrar ve uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne getirilen şoför verdiği ifadesinde satıcı olmadığını kullanmak için bulundurduğunu söyledi. Karşısında uyuşturucu madde sattığı sivil polisleri gören şoför susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

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Muğla
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