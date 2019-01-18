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Sağlık ekipleri diyaliz hastaları için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar ve tipiden dolayı yolu kapanan Güneykaya beldesindeki üç diyaliz hastası, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güneykaya beldesinde yaşayan diyaliz hastaları Safiye Kondu, Şerife Ayazma ve Fadime Kırışkuzu'nun yakınları, belde yolunun kar ve tipiden dolayı kapanması nedeniyle 112 Acil Servis ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından hastaları almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kapalı belde yolunda normal ambulansla ilerlemeyince bölgeye snowtrack adı verilen paletli ve kar bıçaklı ambulans sevk edildi.

Elektrik tellerinin kopmasından dolayı ışıklandırmanın da olmadığı beldeye ilerlemekte güçlük çeken ekipler, arazi yolundan hastalara ulaştı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diyaliz hastalarına ulaşıldı. Hastalar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

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Hasta kurtarma operasyonu Sivas Yıldızeli

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