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Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı tutan kadını uzun uğraşların ardından hastaneye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı tutan hamile kadını uzun uğraşların ardından hastaneye götürdü.

Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hatice Göğüs'ün doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çekti.

İş makinelerinin de desteğiyle açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hamile kadının evine ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Göğüs, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasta yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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112 Acil Servis hamile kadın Kahramanmaraş kar yağışı ulaşım

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