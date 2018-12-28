HABER

Sağlık ekipleri hamile kadın ve bebeği için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 19:19 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahalleye 9 saatlik mücadele sonucu ulaşan sağlık ekipleri, hamile kadına doğum yaptırdı - Kadın ve dünyaya getirdiği erkek bebek, hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalleye 9 saatte ulaşan sağlık ekipleri, doğum yaptırdıkları kadını ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki hamile İpek Aslan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Durumun haber verildiği Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Hamile kadına, 9 saatlik çalışmayla ulaşan sağlık ekipleri, Aslan'ın doğumunu gerçekleştirdi.

Aslan ile dünyaya getirdiği erkek bebek, kontrol amacıyla Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması
2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkale hamile kadın hasta kurtarma Van

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.