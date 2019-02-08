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Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kastamonu-Ankara karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç, şarampole düştü.

Kastamonu-Ankara karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç, şarampole düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, kazazedelere ise o esnada yoldan geçen ambulans görevlileri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolunda Beşdeğirmenler Mevki’inde Abdülselam Sağır idaresindeki 06 BCF 710 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole çarptı. Kazada araç sürücüsü Abdülselam Sağır ve İsmail Gürceyis yaralandı. Kazanın olduğu sırada olay yerinden geçen ambulans durarak kazazedelere hayat kurtaran müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, diğer sağlık ekipleri gelene kadar kaza yerinden ayrılmadı. Kazazedeler, ambulans gelmesiyle birlikte vatandaşların yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale
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