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Sağlık ekiplerine bıçak çeken yaralı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 06:47 | Son Güncelleme

Pendik'te sıkışmalı trafik kazası geçiren ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, hastaneye götürüldüğü esnada ambulanstaki görevlilere bıçak çektiği iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, sıkışmalı trafik kazası geçiren yaralı, hastaneye götürüldüğü sırada sağlık görevlilerine bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İddiaya göre, Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde kaza yapan ve araç içerisinde sıkışan A.A, ambulans ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada sağlık personeline bıçak çekti.

Aşırı alkollü olduğu öne sürülen A.A, ambulans şoförünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından görevlileri bıçakla kovalamaya başladı.

O sırada ambulansın arkasında seyreden polis ekipleri, A.A'ya müdahale ederek Pendik Şehit Adil Polis Merkezine getirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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