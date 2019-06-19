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Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Antalya’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, 112 sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

Antalya’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, 112 sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. 17 yaşındaki lise üçüncü sınıf öğrencisi Furkan Güneş, ailesiyle birlikte denize geldi. Ailesinin yemek yediği esnada akrabalarıyla denize giren Güneş, kıyıda yüzmeye başladı. Karanlık ve denizin de dalgalı olması nedeniyle Furkan Güneş biranda gözlerden kayboldu. Furkan’ın kaybolması üzerine yakınları ve çevredeki vatandaşlar deniz içinde arama yapmaya başladı. Birkaç dakika sonra Güneş’i hareketsiz şekilde bulanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla plaja sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bulvar üzerine çıkan vatandaşlar, sağlık ekiplerini hemen gencin yanına götürmek için seferber oldu. Kendinde olmayan Güneş’e sağlık ekipleri gelinceye kadar bir vatandaş kalp masajı yaptı. Hala kendine gelmeyen Furkan Güneş’e gelen sağlık ekipleri kalp masajı ve nefes desteği vermeye başladı. Sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajının ardından genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Emine ve baba Mehmet Selim yaşananlar karşısında büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneyi yakınları ve polis ekipleri teskin etti. Gencin yakınları iyileşmesi için dua etti.
Güneş’in sağlık ekiplerinin yaptığı zamanında müdahale ile hayata tutunduğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güneş’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası

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