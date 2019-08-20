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Sağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, şnorkelle denize giren Emrullah Nalbant (36), boğuldu.

Sağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, şnorkelle denize giren Emrullah Nalbant (36), boğuldu. Sağlık ekiplerince sahilde yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan Nalbant, hayata döndürülemedi.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 24 No'lu plajda meydana geldi. Bisikletle plaja gelen Emrullah Nalbant, şnorkel takıp denize girdi. Yüzmeye başlayan Nalbant, bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, Emrullah Nalbant'ı sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahildekiler tarafından yapılan Nalbant'a gelen sağlık ekiplerince kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Polis ekiplerinin plaj şemsiyesiyle güneşten koruduğu Nalbant, yaklaşık yarım saat süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
MATARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA SU VERDİ
Çevredekiler Emrullah Nalbant'ın her gün aynı noktada denize girdiğini belirterek, "Bugün de bisikletiyle plaja geldi. Bisikletinin matarası ile sokak köpeklerine su içirdikten sonra denize girmek için yanımızdan ayrıldı. Şimdi ise boğulduğu haberini aldık" dedi.
Emrullah Nalbant'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Sağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmediSağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmediSağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmediSağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmedi

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