HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası! Ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

Sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası! Ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

23.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 171 kuzu ölürken sağlık ekipleri, kurtarılan bazı kuzulara oksijen vererek hayatta tutmaya çalıştı.

Sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası! Ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

Merkez ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde Uğur Karakoç'a ait, içerisinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahırının yandığını gören Karakoç'un ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Karakoç, alevlerin sardığı ahırdan çok sayıda hayvanını kurtarmaya çalıştı.

OKSİJEN VEREREK HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 171 kuzunun telef olduğu belirlendi. Yangında kurtarılan bazı kuzulara ise sağlık ekipleri oksijen vererek, hayatta tutmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

5e10009bc95737a779f8e6ecdf313c4b

f9e727d6790001d6f940f1091f2119b1

f86a4c97d9d27171cc788f667cdcfaa6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
15 bin sahte doları piyasaya süreceklerdi15 bin sahte doları piyasaya süreceklerdi
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
yangın Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Nevşehir'de 15 bin sahte doları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

15 bin sahte doları piyasaya süreceklerdi

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk yıkılan bahçe duvarının altında kaldı

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu

Köpekten kaçarken direkte mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.