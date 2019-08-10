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Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç'ten Kurban Bayramı mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2019 19:52 | Son Güncelleme

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç: - "Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim" - "Sakatat ile etler aynı ortamda bulundurulmamalı, etler çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, etler 1-2 gün buzdolabında dinlendirilmeli" - "Siyah renkli poşetler genellikle geri dönüşüm plastiklerden elde edilen poşetlerdir. Bu tarz poşetlerin kullanılması sağlığa zararlı olabilmektedir. Bu sebeple şeffaf poşet kullanımına özen gösterilmelidir"

ANKARA - Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Dinç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramda yaşanacak sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Veteriner kontrolü yapılmayan ve küpe numaraları bulunmayan hayvanlarda, insanlara bulaşabilecek birçok hastalık olabileceğine işaret eden Dinç, hayvan yetiştiricileri ve kurbanlık satın alanların, gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçmemeleri ve bunların etlerini tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

Gıda kaynaklı 250'den fazla mikrobiyal hastalık ve zehirlenmenin olduğuna dikkati çeken Dinç, özellikle sıcak havalarda et ve et ürünlerinde bakterilerin daha çabuk ve kolay ürediğini, bu nedenle uygun koşullarda saklanmayan etlerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Uygun koşullarda bir bakterinin 12 saatte 16 milyara ulaşabileceğini dile getiren Dinç, "Hastalığa sebep olan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi, ette bulunan mikroorganizma sayısının azalması, bunların üremelerinin ve toksin salgılamalarının engellenmesi için kesim, yüzme ve parçalama işlemleri mutlaka serin yerlerde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Etler çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli"

Dinç, kesim yapılan etlerin taşınması ve muhafazası konusunda kullanılacak poşetlere ilişkin de bilgi vererek, "Siyah renkli poşetler genellikle geri dönüşüm plastiklerden elde edilen poşetlerdir. Bu tarz poşetlerin kullanılması sağlığa zararlı olabilmektedir. Bu sebeple şeffaf poşet kullanımına özen gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Hastalık taşıyan diğer iç organların köpek ve kedilere verilmemesi gerektiğini, hastalık taşıyan iç organların yetkililere bildirilerek, derin çukurlara gömülmesinin önemini kaydetti.

Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etlerin taşınması, saklanması, pişirilmesi ve diğer aşamalarında vatandaşların kişisel temizlik kurallarına özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Etin mümkün olduğu kadar büyük parçalara ayrılması ve derhal soğutulması gerekir. Sakatat ile etler aynı ortamda bulundurulmamalı, etler çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, etler 1-2 gün buzdolabında dinlendirilmelidir. Fazla et tüketmek hem sindirim sistemini hem de kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ortalama bir insan günlük 50-100 gram arasında et tüketmelidir.
Çözdürüldükten sonra tekrar dondurulan etlerde bakteri sayısı arttığından, çözdürülen etler de en kısa sürede tüketilmelidir."

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, "Sağlıklı Bayram" sloganıyla oluşturulan video ve afişlerin vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için önemli bir kampanya olduğunu aktaran Dinç, açıklamasında yerli, milli tıbbi cihaz ve ilaç üretiminde yapılan son çalışmalarda alınan mesafeye de değindi.

Üretilen milli cihazların 50'nin üzerinde ülkeye ihraç edilmesinin de ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Dinç, "Başta yaşadığımız bu bayram gününde bile çalışan sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularım ile kutlarım. Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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kurban bayramı Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç

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