Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç'ten Kurban Bayramı mesajı

ANKARA - Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Kurban Bayramımızın yalnız yaşayan, elleri öpülesi insanlarımız, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve kazasız yollara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Dinç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramda yaşanacak sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Veteriner kontrolü yapılmayan ve küpe numaraları bulunmayan hayvanlarda, insanlara bulaşabilecek birçok hastalık olabileceğine işaret eden Dinç, hayvan yetiştiricileri ve kurbanlık satın alanların, gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçmemeleri ve bunların etlerini tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

Gıda kaynaklı 250'den fazla mikrobiyal hastalık ve zehirlenmenin olduğuna dikkati çeken Dinç, özellikle sıcak havalarda et ve et ürünlerinde bakterilerin daha çabuk ve kolay ürediğini, bu nedenle uygun koşullarda saklanmayan etlerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Uygun koşullarda bir bakterinin 12 saatte 16 milyara ulaşabileceğini dile getiren Dinç, "Hastalığa sebep olan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi, ette bulunan mikroorganizma sayısının azalması, bunların üremelerinin ve toksin salgılamalarının engellenmesi için kesim, yüzme ve parçalama işlemleri mutlaka serin yerlerde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.