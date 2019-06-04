Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç’ten bayram mesajı

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dinç’in bayram mesajı şöyle:

“Vatandaşlarımızın sağlığı için canla başla, bin bir seferberlikle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin, hemşirelerin, laborantların, hasta kabul personellerinin, ambulans şoförlerinin, aynı zamanda sağlık alanındaki yerli üreticilerin, mühendislerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın emekleriyle vatandaşlarımız şifa bulmakta; sağlıklarına kavuşmaktadır. Onlar sayesinde sağlık ve sevgi dolu Ramazanlar geçirebilmekteyiz. İnşallah henüz şifasını bulamayanların da bu bayramda sağlıklarına tez elden kavuşmalarını temenni ediyorum. Sağlık Federasyonu olarak sağlıkta yerli insan kaynaklarımızla beraber, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretim yolunda emin adımlar atmaya, tüm sağlık emekçilerimize ve sağlık üreticilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. 81 ilimizi gezerek tıp alanında memleketimizin yetiştirdiği cevherleri sağlıkta yerli üretim programımıza kazandıracağız. Türkiye’de daha önce üretilmemiş olan tüm ilaç ve tıbbi cihazları bir bir üreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor; Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Ayrıca Ramazan Bayramı tatilinin uzun olması sebebiyle can ve mal kaybının yaşanmaması için, tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına mutlak surette uymaya davet ediyorum.”

