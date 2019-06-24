Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, 25. Nijer Sağlık Operasyonu kapsamında çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere bu ülkeye hareket etti.

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanından başkent Niamey'e hareket eden kafile, yanlarında tamamı tıbbi malzemelerinden oluşan yardım kolilerini de götürdü.

Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'e 25. seferi yapacaklarını, tamamına yakının sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Ceylan, 7 yıldan bu yana en fazla ameliyat yapan grup olduklarını kaydederek, "Her şeyimiz yanımızda. Çünkü poliklinik yaptığınız hastaya ilaç veremiyorsanız o sağlık seyahati çok fazla anlam ifade etmiyor." dedi.

Başkentten yaklaşık 740 kilometre yolculuğun ardından yardım yapacakları bölgeye ulaşabileceklerini ifade eden Ceylan, 14 senedir bu bölgede yerleşik olarak sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.