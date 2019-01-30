Sağlık görevlileri hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı

Kahramanmaraş’ta 112 ekipleri doğum sancısı tutan kadını paletli ambulansla hastaneye taşıdı.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Kargaçayırı Mahallesi’nde yaşayan Hatice Göğüs (28) ikametinde aniden rahatsızlandı. Hamile olduğu öğrenilen kadın için sağlık görevlileri kırsal mahalledeki eve ulaşabilmek için 20 kilometrelik karla kaplı yolu paletli ambulans ile aşarak hasta kadına ulaşmayı başardı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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