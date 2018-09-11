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Sağlık görevlilerine saldıran adam vuruldu, seken kurşunla polis yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, intihar girişiminde bulunan oğlu Can Ahmet D.'yi (18) kurtaran Yaşar D.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, intihar girişiminde bulunan oğlu Can Ahmet D.'yi (18) kurtaran Yaşar D. (47), olay yerine geç geldikleri iddiasıyla tartıştığı sağlık ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis, Yaşar D.'yi karın bölgesinden tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdi. Seken kurşunların isabet ettiği polis memuru B.H. ise ayağından yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, İskilip ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. Can Ahmet D., evdeki odasında, tavana bağladığı iple kendisini asmak istedi. Bu sırada odaya giren Yaşar D., oğlunu kurtarıp, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, gence müdahale etmek istedi. Bu sırada Yaşar D., geç geldiklerini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartıştı. Tartışma sürerken, eve polisler de geldi. Sağlık görevlilerine bıçakla saldıran Yaşar D., polis tarafından karın bölgesinden vurularak, etkisiz hale getirildi. Seken kurşunların isabet ettiği polis memuru B.H. ise ayağından yaralandı. Bu olay üzerine eve takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı polis memuru B.H. ile Yaşar D.'yi ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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