HABER

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı. Sağlık görevlisinin yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Gencer, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı. Sağlık görevlisinin yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Gencer, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
İncesu ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde oturan KOAH hastası Ali Gencer, solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri kar engeliyle karşılaştı. Kar nedeniyle ambulans evin bulunduğu noktaya gidemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, ambulansı eve yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp, yürüyerek Ali Gencer'e ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan yaşlı adamı, ambulansa götürebilmek için sağlık personeli Hacı Hasan Durmuş, sırtına aldı. Durmuş, Gencer'i yaklaşık 500 metre sırtında taşıyrarak, ambulansa ulaştırdı. Gencer, ambulansla İncesu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
/fotoğraflar// İstanbul'da 12 saat süren büyük operasyon/fotoğraflar// İstanbul'da 12 saat süren büyük operasyon
200 bin liralık kehribar tespih200 bin liralık kehribar tespih
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.