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Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de sağlık görevlisi, yolların buzlu ve karlı olması nedeniyle araçların belli bir noktaya kadar gidebildiği Çardaklı köyünde yaşayan 82 yaşındaki hastayı, yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı - Sağlık görevlisi Hacı Hasan Durmuş: - "Gittiğimiz her vakada hastaları annemiz babamız gibi görüyoruz, ona göre müdahale ediyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık görevlisi, kar nedeniyle evine araçla ulaşılamayan 82 yaşındaki hastayı, ambulansa kadar yaklaşık 500 metre sırtında taşıdı.

İncesu ilçesine bağlı Çardaklı köyünde yaşayan KOAH hastası Ali Gencer'in (82) rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, köye hareket etti.

Ekipler, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı evdeki hastayı sedyeyle taşımak istedi. Bunda başarılı olunamayınca sağlık görevlisi Hacı Hasan Durmuş, hastayı sırtına alarak yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine getirilen Gencer, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Paramedik Hacı Hasan Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı vatandaşlara hizmet etmenin insani bir görev olduğunu belirtti.

Her sağlık görevlisinin aynı hassasiyetle çalışması gerektiğini dile getiren Durmuş, şunlar kaydetti:

"Dün, saat 10.20'de bir anons geldi. Anonsla arkadaşlarımızla vakaya gittik. Saat 10.40 gibi ulaştık. Yollar buzlu ve karlıydı. Evin dibine kadar girmeye çalıştık ama ambulans belirli bir noktadan sonra gidemedi. Eve yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. Daha sonra ambulans kaymaya başlayınca biz de eve yaya olarak gitmeye karar verdik. Daha sonra hastayı sedyeyle indirmeye çalıştık ancak yerler kar olduğu için sedyeyi efektif olarak kullanamayacağımızı düşündük. En basit yol olarak sırtta taşıma yöntemini düşündüm. Hastayı sırtıma alarak ambulansa naklini sağladık. Mesafe yaklaşık 400- 500 metre kadardı."

Durmuş, her hastanın kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, "Gittiğimiz her vakada hastaları annemiz babamız gibi görüyoruz, ona göre müdahale ediyoruz.112 çalışanları fedakarca çalışıp görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor." diye konuştu.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden ise kış aylarında işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, "Vatandaşlar neredeyse biz oradayız. Biz bir şekilde onlara ulaşıyoruz. Vatandaşlarımız bizi gereksiz durumlarda aramasınlar, meşgul etmesinler. Acil vakalara yetişelim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Kayseri Vaka

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