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Sağlık harcamaları barınak hayvanlarına mama oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Sağlık Grubu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kampanya başlattı - Grup, bünyesinde hizmet veren heryerdesaglik.com e-ticaret platformunda yapılan her alışveriş karşılığında hayvan barınaklarına bir kilo mama bağışlıyor

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu, bünyesinde hizmet veren heryerdesaglik.com e-ticaret platformunda yapılan her alışveriş karşılığında hayvan barınaklarına bir kilo mama bağışlıyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla önemli bir kampanyaya imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. Ali Yakut, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla önemli bir farkındalık kampanyasına imza atmak istediklerini belirtti.

Sağlık alanında çalışan kurum ve kuruluşlara hizmet veren heryerdesaglik.com e-ticaret platformu kullanılarak yapılan her alışveriş karşılığında hayvan barınaklarına bir kilo mama bağışlanacağını bildiren Yakut, "Kurumumuz en yeni hizmetlerinden olan heryerdesaglik.com, sağlık hizmetine aracılık eden bir site. Burada aynı zamanda sağlıkla ilgili ürünler de tüketiciye sunuluyor. Bu site aracılığıyla yapılan alışverişler hayvanlara mama olarak geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Yakut, barınaklarındaki hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için önümüzdeki dönemlerde de benzer kampanyalara devam edeceklerini duyurdu.

Hayvan barınaklarına yapılacak mama bağışının merkezinin öncelikle Ankara olacağını belirten Yakut, ilerleyen dönemde bu kampanyanın başka illere de yayılabileceğini bildirdi.

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Lokman Hekim Sağlık Grubu

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