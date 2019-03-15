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Sağlık Hizmetleri öğrencilerinden ‘yeşil’ seferberlik

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Görükle Kampusu’na ağaç dikti.BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri örnek bir faaliyete imza attı.

Sağlık Hizmetleri öğrencilerinden ‘yeşil’ seferberlik

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Görükle Kampusu’na ağaç dikti.
BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri örnek bir faaliyete imza attı. Üniversite kampüsünün yeşillendirilmesi için ağaç dikme töreni düzenleyen faaliyete Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da katılarak destek verdi. Organizasyonda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Ufuk Şekir ve akademisyenler de hazır bulundu.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kendi elleri ile kazdığı çukurlara önceden hazırlanan ağaçları öğrencilerle birlikte yerleştirdi. Üniversitede öğrencilere kendi alanları hakkında bilgilerin verildiğini, ancak bunun yanı sıra doğa ve çevre sevgisinin de aşılandığını aktaran Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde kendinize zaman ayırmanın bir yolu da doğada bulunmaktır. Zaman zaman kendinizi stresli ya da huzursuz hissederseniz mutlaka doğaya gidin. Stresinizi attığınızı göreceksiniz. Ben bizzat kendi evimin bahçesinde de fidan ve çiçek diyor, onlarla da mutlaka birebir ilgileniyorum. Ben bu şekilde çok rahatlıyorum. Öğrencilerimizin öncülük ettiği böylesine güzel bir organizasyonda bulunmak beni son derece mutlu etti. Bizler üniversitede öğrencilerimize sadece kendi alanlarındaki bilgileri aktarırsak eksik kalır. Onlara doğayı ve çevreyi sevmeyi ve korumayı da öğretiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Ufuk Şekir ise önceki yıl öğrenciler için çevre bilinci dersi başlattıklarını açıkladı. Prof. Dr. Ufuk Şekir, “Önceki yıl başlatılan çevre bilinci dersinde öğrencilerimiz ile birlikte geçen yıl fidan dikimi yapmıştık. Bu yıl da aynı ders kapsamında 20 adet meyve ağacının dikimini yaptık. Etkinliğe katılan yaklaşık 126 öğrencimiz var. Programın gerçekleştirilmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri de hep birlikte önemli önemli bir sorumluluk kampanyasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gençler, kendilerine destek veren üniversite yönetimine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Sağlık Hizmetleri öğrencilerinden ‘yeşil’ seferberlik

Sağlık Hizmetleri öğrencilerinden ‘yeşil’ seferberlik

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