Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!

Değişen tüm alışkanlıklarımız gibi, teknoloji ve çevresel faktörlerin etkisi ile sağlık alanındaki hizmet ve ulaşılabilirlik ihtiyacımız ve alışkanlıklarımız da değişti.

Annelerimizin zamanında yaşanan hastanelerde günlerce gelmeyen sıralar, yerini kolay randevu sistemlerine bıraktı. Ama bu kadar hızlı ilerleyen teknoloji bununla da sınırlı kalmadı tabii ki.

İşte bu noktada teknolojinin en verimli ve pratik halini bize sunan Aksigorta devreye giriyor.

Aksigorta bize farklı branşlardaki uzman doktorlara online olarak ulaşma imkânı sunuyor. Üstelik psikolog ve diyetisyen hizmeti de bu imkanlara dahil.

Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek herkesin oldukça zorlandığı bir konu. Neyin sağlıklı olduğunu bilmeden kendimizce uyguladığımız yöntemler bazen daha sağlıksız olabiliyor. Burada Aksigorta’nın sağladığı online diyetisyen hizmeti hem zaman kazandıracak hem de bu konuyu uzmanı ile çözebilmemizi sağlayacaktır.

Sadece kendimize değil, çocuklarımıza da sigorta yaptırarak kullanabileceğimiz Aksigorta’nın bu hizmetinde, birçok uzman çocuk doktoru da bulunuyor. Bu sayede çocukların korkulu rüyası olan hastaneye gitmek de sorun olmaktan çıkıyor. Çocukların kendini güvende hissettiği evlerinden yapacakları online doktor görüşmesinde şikayetlerini söyleyebilme olanağı sağlıyor.