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Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!

24.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat koşuşturmasında; zaman bulamamak, ulaşım sorunu, ertelemek gibi durumlar kendimizi ihmal etmemize yol açıyor. En önem verdiğimiz şey olan sağlığımız olsa da hepimizin sürekli şikayetçi olduğu fazla/az kilolarımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı aslında hep ikinci plana atıyoruz.

Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!

Değişen tüm alışkanlıklarımız gibi, teknoloji ve çevresel faktörlerin etkisi ile sağlık alanındaki hizmet ve ulaşılabilirlik ihtiyacımız ve alışkanlıklarımız da değişti.
Annelerimizin zamanında yaşanan hastanelerde günlerce gelmeyen sıralar, yerini kolay randevu sistemlerine bıraktı. Ama bu kadar hızlı ilerleyen teknoloji bununla da sınırlı kalmadı tabii ki.
İşte bu noktada teknolojinin en verimli ve pratik halini bize sunan Aksigorta devreye giriyor.
Aksigorta bize farklı branşlardaki uzman doktorlara online olarak ulaşma imkânı sunuyor. Üstelik psikolog ve diyetisyen hizmeti de bu imkanlara dahil.

Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek herkesin oldukça zorlandığı bir konu. Neyin sağlıklı olduğunu bilmeden kendimizce uyguladığımız yöntemler bazen daha sağlıksız olabiliyor. Burada Aksigorta’nın sağladığı online diyetisyen hizmeti hem zaman kazandıracak hem de bu konuyu uzmanı ile çözebilmemizi sağlayacaktır.
Sadece kendimize değil, çocuklarımıza da sigorta yaptırarak kullanabileceğimiz Aksigorta’nın bu hizmetinde, birçok uzman çocuk doktoru da bulunuyor. Bu sayede çocukların korkulu rüyası olan hastaneye gitmek de sorun olmaktan çıkıyor. Çocukların kendini güvende hissettiği evlerinden yapacakları online doktor görüşmesinde şikayetlerini söyleyebilme olanağı sağlıyor.

Ayrıca konuşarak çözülmesi gereken en önemli sağlık konularında biri de psikolojimiz. Aldığımız günlük haberler bile psikolojimizi bu kadar etkilerken profesyonel bir destek almak artık bir ihtiyaç haline geldi. Gün içinde belki bir öğle molası, belki mesai bitiminde ayıracağımız zamanda Aksigorta’nın online psikolog hizmetinden kolaylıkla yararlanabiliriz.

Aksigorta sağlığımız için tüm kolaylıkları bize sunmuş. Bundan sonrası faydalanmak için bizim bir adım atmamıza kalıyor.
Hayatın ne zaman ne getireceği belli değilken kendimize bu özeni göstermeliyiz. Beslenmemizi, psikolojimizi bizim kadar düşünen bir hizmet gelmişken neden yararlanmayalım ki?
Aslında biz yeter ki kendimize bakmak isteyelim. Aksigorta sağlık hizmetini evimize kadar getirmiş.

Detaylı bilgi için tıklayınız!

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