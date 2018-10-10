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"Sağlık hizmetlerinde aksamaya müsamaha gösteremeyiz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" - "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" - "İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğu ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur." ifadesini kullanan Bakan Koca, AK Parti hükümetleri olarak 'Sağlıkta tasarruf olmaz' düşüncesiyle vatandaşların en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamının seferber edildiğini vurguladı.

Koca, vatandaşların ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesiyle başlayan kolaylıklar zincirinin, sağlık kurumlarının halkın kullanımına açılmasıyla devam ettiğini belirterek, sağlık kurumlarının altyapısı ve kalitesinin iyileştirildiğini ve tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atıldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın, diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir." değerlendirmesini yaptı.

Kurdaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunamadığına dair haberlerin de çeşitli mecralarda yayınlandığını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir. Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.

Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri aldığımız hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

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