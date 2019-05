Sağlık için ‘Her gün 10 bin adım’ trafoda

Dünya Yürüyüş Günü’nde uygulaması yapılan UEDAŞ’ın konuşan trafosu, “Her Gün 10 Bin Adım” mesajıyla dikkati çekiyor. Trafo, Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda sağlıklı yaşam için vatandaşı yürümeye davet ediyor.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin yanı sıra sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor. UEDAŞ’ın bu doğrultuda elektrik trafolarındaki kötü görüntüyü ve tekdüzeliği önlemek amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Trafolar Konuşuyor” bu kez 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışan UEDAŞ, Bursa Osmangazi Kent Meydanında yer alan bir trafoya “Her Gün 10 Bin Adım” mesajını yazdırdı. Sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak adına hareketli yaşamı teşvik eden trafolar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlemişti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte söz konusu uygulamayı yerinde inceledi. Kuzhan ve Yüce’ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve UEDAŞ personeli eşlik etti.

Trafolar uyarıyor

“Trafolar Konuşuyor” projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete dur de” bilgilendirme yazıları UEDAŞ’ın hizmet illeri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 40 trafoya grafiti biçiminde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket günü

10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan yaptığı konuşmada, obezitenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek; “Hem obezite ile mücadele hem deobeziteile ilişkili bütün hastalıkların sayısını azaltmak amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı dahilinde biz toplumda obezitenin engellemesine yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık çalışmalarından birinde Bursa’da UEDAŞ bize çok ciddi destek verdi. Bu destekle toplumsal olarak farkındalığı arttıracağımızı düşünüyorum. Bu destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, “Trafolar Konuşuyor, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ.’nin sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi. Amacımız toplumu ilgilendiren konularda merkezi konumdaki trafo binaları üzerinden sosyal mesaj vermek. Daha önce engelliler, trafik kuralları, kan bağışı gibi trafolar yapmıştık. Bugünde obeziteye karşı atılan adımları anlattık. Projemiz 3 yıldır devam ediyor, bu süreçte 40 trafo boyadık. Toplamda 80 trafoda uygulama yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” ifadesini kullandı.