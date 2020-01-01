Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdi

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, yeni yıl mesaisinde olan itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri yeni yıla görevlerinin başında çalışarak girdi.

Tokat'ta yeni yılın karşılandığı saatlerde, eğlence merkezlerinde doluluk yaşanırken, 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ise yılbaşı mesaisi yaptı.

24 saat süresince her zaman göreve hazır olduklarını ifade eden, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Nurten Sandal Aktaş "Bizler vatandaşlarımıza 27 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 44 ambulans, 347 personelimiz ile hizmet veriyoruz. 2020 yılın milletimize sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz" dedi.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürü Sebati Demirci de ekibiyle birlikte yeni yıla çalışarak girdiklerini belirterek, "Bizler, 7/24 olarak çalışmaktayız. Bugün de 1'inci grubumuz görevde onlarla birlikte görevdeyiz. 2020 yılında tüm herkese mutlu yıllar dileriz" diye konuştu.

Polis ve jandarma ekipleri de yılbaşı gecesi boyunca belirlenen görev yerlerinde rutin kontrollerini gerçekleştirerek, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mesai yaptı.

FOTOĞRAFLI

