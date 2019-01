Sağlık kart yaygınlaşıyor

Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı artıyor. 41 özel sağlık kuruluşunda muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, bugüne kadar 70 bin adet dağıtıldı.

Çankaya Belediyesinin 2017’de 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde başlattığı, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim imkanı sağlayan Sağlık Kart projesinde hastane sayısı ve kart edinen sayısı her geçen gün artıyor. Başlangıçta 17 sağlık kuruluşuyla başlayan projede sayı 41’e çıkarken, Sağlık Kart alan vatandaşların sayısı da 70 bine yükseldi. Yüzde 50’ye kadar indirim imkanı sağlayan Sağlık Kart’a, Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalılar hiçbir koşul aranmadan sahip olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği politika, ilke ve programları, sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik programının bir parçası olarak hayata geçiren Belediye, “Sağlık Kart” uygulaması ile sağlık hizmetinde fırsat eşitliğini amaçlıyor. Sağlık Kart’ın, sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına, ağız ve diş sağlığından göz hastalıklarına kadar geniş bir yelpaze mevcut.

41 sağlık kuruluşunda indirim

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart Projesinin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek, 41 özel sağlık kuruluşları ise şöyle:

Özel Elitya Polikliniği, Veni Vidi Göz Hastalıkları Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarları, Özel Natomed Hastanesi, Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Kudret Göz Hastanesi, Kudret International Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Medicana International Ankara Hastanesi, Centrum Özel Kadın Sağlığı ve Üreme Merkezi, Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Özel Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Çankaya Hastanesi, Maxtone İşitme Merkezi, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Viromed Tıp Merkezi (Görüntüleme), Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi, Mor Optik Tic. Ltd. Şti., Özel Yeni Med Tıp Merkezi, TOBB ETÜ Hastanesi, Ena Laboratuvarları, Akropol Hastanesi, Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi, Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Özel Medsentez Polikliniği, Aktif Duyu İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Yeni Vizyon Tıp Merkezi, Engin Tıp Merkezi, Dikmen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi.

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediyenin Mithatpaşa Caddesi No. 52 adresinde yer alan Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Belediyesi Ana Binada bulunan Hoş Geldiniz Masası, Çayyolu Ek Hizmet Binasına başvurarak kartlarını ücretsiz temin edebilirler.