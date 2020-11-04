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Sağlık kontrolünde polise zor anlar yaşattı, hastanenin kapılarını tekmeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, polise zor anlar yaşattı.

Antalya’nın Finike ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, polise zor anlar yaşattı. Polisin engelleme çalışmalarına rağmen şüpheli hastane kapılarını tekmeledi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Olay Antalya’nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı gürültü şikayeti üzerine eve giden polislere direnen şüpheli, gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirildi.Burada da polise direnmeye devam eden ve üstü çıplak olan şüpheli, polise mukavemet göstermeye devam ederken hastanenin kapılarını tekmeledi. Sağlık görevlilerinin de büyük korku yaşadığı anlarda polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, yine polislerin arasında güçlükle hastaneden çıkartıldı.Olay sonrası hastanenenin kapı ve camlarında hasar oluştu.

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