Sağlık Kuruluşlarından Şarbon Uyarısı

Diyarbakır Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası Diyarbakır şubesi tarafından, son günlerde ortaya çıkan şarbon vakalarıyla ilgili ortak açıklama yapıldı. Meslek odaları adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, şarbon iddialarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Diyarbakır’da bir kişinin şarbon nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Demir, “İlimiz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bitlis Güroymak’tan gelen 10 yaşındaki bir çocuk hastanın kan-gaita tetkikleri ile kanıtlanmış bağırsak şarbonuna bağlı ölümü endişelerimizi arttırmıştır. Yine ilimizde de görülmeye başlanan ancak bildirimi yapılmadığı için yokmuş gibi görünen deri şarbonu vakalarındaki artış ithal etlerin ilimizde de piyasaya sürüldüğü duyumlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde kaygı ve endişelerimizi daha da arttırmaktadır” dedi.

Veteriner hekimlerin denetimlerden uzaklaştırılmaları nedeniyle hastalığın yayıldığını savunan Demir, “Şarbon hastalığı denetimden kaldırılan bu uygulamalar nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar arasında yayılmaya devam etmektedir. Bayram öncesinde Brezilya’dan ithal edilen hayvanların laboratuvar sonuçları alınmadan, 21 günlük karantina işlemleri tamamlanmadan ülkeye sokulması hastalığın ülkeye sokulması demektir. Şarbon veteriner denetimi olmadan yapılan kurban kesimleri nedeniyle insanlara bulaşmıştır. Şimdi de karantina uygulamasının yurtiçindeki hayvancılık işletmelerinde yapılmış olması nedeniyle hem hayvanlar arasından yayılmaya, hem de insanlara bulaşarak hasta etmeye devam etmektedir” diye konuştu.

Sorunun ölümlere neden olacak kadar büyük ve ciddi bir hal aldığını söyleyen Demir, şu uyarıları yaptı:

"Gıda ve hayvancılık alanında görülen bu uygulamalar ülkemizde gıda güvenliği, standartların niteliği ve uygulamaları üzerinde kuşku uyandırmaktır. Tarım ve hayvancılık üretimi desteklenmeli, gıda ithalatına bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Gıda denetimleri yapılmalı, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı ve sağlıklı olmayan besinler piyasadan çekilmeli, üreten ve sağlıksız olduğunu bilerek satışını yapanlar cezalandırılmalıdır. Besin maddeleriyle ilgili tüm denetimler ilgili uzmanlıkların meslek örgütleri tarafından bağımsız ve tarafsız biçimde yapılmalıdır. Günümüzün sorunu olan şarbon hastalığıyla ilgili olarak Brezilya’dan kaç hayvan ithal edildiği, bu hayvanların nerelere dağıldığı, dağıldıkları yerde karantinada tutulup tutulmadıkları, kaç tanesinin kesildiği ve tüketime sunulduğu gibi tüm toplumu ilgilendiren sorulara ivedilikle cevap verilmelidir. Sorun ölümlere neden olacak kadar büyük ve ciddi bir hal almıştır. Yetkilileri daha fazla ölüm yaşanmadan ilgili meslek örgütleri ile işbirliği içinde ve bilimsel bilgiler ışığında önlem almaya davet ediyoruz. “

