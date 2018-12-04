"Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefliyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini belirterek, "Sağlık kurumlarında sıfır enfeksiyon hedefi koyduk. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların daha da hız kazanması için yeni eylem planları oluşturduk." dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Meşe, burada yaptığı konuşmada,sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların, sağlık kurumuna başvuru öncesinde hastada var olmayan ancak uygulanan bir sağlık hizmeti sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlar olduğunu söyledi.

İnvaziv işlemlerin artması, geniş kapsamlı cerrahi tedavilerin uygulanması ve immünsüpresif ilaç uygulamaları gibi tıp uygulamalarındaki gelişmelerin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların oluşum riskini artırdığına işaret eden Meşe, mevcut antibiyotiklerin bazı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde yetersiz kalabilmesinin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemini daha da arttırdığını vurguladı.