Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı uzman Dr. Naim Ata da verimlilik uygulamasının amacının, kalitenin en üst seviyeye yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Toplantıda, her türlü hastane ortamının daha efektif kullanılabilmesi için değerlendirme yapacaklarını belirten Benli, "Bu değerlendirmelerde bakanlığımızın Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan verimlilik kriterleri ele alınacak olup, toplantı, hastanelerimizin dünya standartlarında hizmet verebilmesi için yol gösterici olacaktır." dedi.

Ata, Kayseri'de düzenlenen toplantı ile toplam 72 ile ulaştıklarını, çalışmalara başladıkları dönemde "verimlilik.gov.tr" adlı bir web sitesi kurduklarını ve bu sitede hastanelerin tüm faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgilerin yer aldığını ifade etti.

Ata, "Biz bunları daha da ileri yükseltip niceliksel boyutundan niteliksel boyutuna geçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonraki hedefimiz, sağlık hizmetinin niteliğini artırmak ve ölçülebilir seviyeye getirmektir." diye konuştu.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı uzman Dr. Cihan Döğer, İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı Endam Aksu, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma Şahin, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı Bilgen Bağcı Aydın, Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanı uzman Dt. Kemal Özgür Demiralp, İdari Hizmetler ve İletişim Daire Başkanı Ali Özhan ve Ek Ödeme Daire Başkanı Dr. Şükrü Abdullah Şeker ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'tan sağlık kurumu yöneticileri katıldı.

